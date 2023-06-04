Артём Дзюба: Слуцкий — хитрый еврейчик. А я светлое пятно в его жизни

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о совместной медийной деятельности с Леонидом Слуцким.
«Шоу со Слуцким? Он заставляет ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу — юмор, остроту и злой язык. Всё это он использует ради себя и какой-то выгоды. Такой хитрый еврейчик.
Без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и российский тренер Леонид Слуцкий являются ведущими шоу «Ну, так нельзя, [блин]», которое выходит на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Кроме того, они регулярно участвуют в других медийных проектах юмористического направления.
- 4 июня 2023
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