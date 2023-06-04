Дзюба — об игре за «Локомотив»: прекрасный цветок начинает цвести, попав в ухоженный сад
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своей игре за железнодорожников во второй половине сезона-2022/2023.
«Всё зависит от магии команды. В «Локомотиве» потрясающий тренер и фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести. Понимаете?» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В 11 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 34-летний Дзюба забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Железнодорожники стали восьмыми, набрав 45 очков в 30 играх.
В первой половине сезона-2022/2023 российский нападающий выступал за «Адана Демирспор». В четырёх матчах чемпионата Турции он забил один гол, а осенью покинул команду.
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