Константин Генич стал обладателем приза «Комментатор сезона» от РПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоялась торжественная церемония награждения премии «Герои РПЛ». Комментатором сезона по итогам голосования болельщиков был признан сотрудник медиахолдинга «Матч ТВ» Константин Генич.

На протяжении девяти лет (с 2006 по 2015 год) Генич работал журналистом и телекомментатором на канале «НТВ-Плюс». До февраля 2011 года вёл передачу «Вне игры» на радио «Спорт». В 2013 году вернулся на это радио.

На данный момент 45-летний комментатор, помимо работы на телеканале «Матч ТВ», является также одним из соучредителей и ведущих программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

Генич был профессиональным футболистом, выступая на позиции полузащитника. Он играл за такие команды, как «Вентспилс», «Амкар» и «Химки».