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Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался на тему возможного возвращения в сборную России.

«Оставляю ли в будущем открытыми двери в сборную? Я вообще ничего не оставляю. Каждый день играю, кайфую и вообще о таких вещах не думаю. Время покажет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Артём Дзюба в период с 2011 по 2021 год провёл за национальную команду России 55 матчей, в которых забил 30 голов. Нападающий принял участие в чемпионатах Европы – 2016 и 2020, а также в чемпионате мира – 2018.
В сентябре 2021 года Дзюба отказался играть за сборную в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира – 2022, объяснив своё решение тем, что не хочет занимать чьё-то место и не вернётся, пока не наберёт нужную форму.

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