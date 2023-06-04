Артём Дзюба отреагировал на слова игроков «Локомотива», что он изменил атмосферу в команде

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признался, что ему льстят слова товарищей по команде, признавших его человеком, который изменил атмосферу в стане железнодорожников.

«Говорят, что я изменил атмосферу в «Локомотиве»? Мне безумно приятно. Но так всегда было во всех командах. Уже потом, когда что-то происходит, все начинают говорить, что я портил. Людям надо определиться. А то, что говорят ребята — мне безумно приятно. Для меня это дорого и самое важное.

Потому что моя задача в любой команде, чтобы был здоровый и потрясающий коллектив единомышленников. И не было безразличных людей. Вот и всё. Это было всегда так. Я — командный игрок. А всё остальное, что пытаются говорить людям всякую грязь про меня…

Они меня не знают. Вы можете говорить и спрашивать у людей, которые знают меня больше одного дня и знают меня внутри», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.