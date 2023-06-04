«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Мадридцы заняли второе место в Ла Лиге

Завершился матч последнего, 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 1:1.
На 49-й минуте счёт в матче открыл «Атлетик» благодаря голу хавбека Ойана Сансета. На 72-й минуте Карим Бензема сравнял счёт, забив с пенальти. Матч так и завершился — 1:1.
Таким образом, несмотря на потерю очков в матче 38-го тура, «Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко.
«Атлетик» занял восьмое место, заработав 51 очко по итогам чемпионата.
- 4 июня 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:08
-
21:08