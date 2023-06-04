«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Мадридцы заняли второе место в Ла Лиге

Завершился матч последнего, 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 49-й минуте счёт в матче открыл «Атлетик» благодаря голу хавбека Ойана Сансета. На 72-й минуте Карим Бензема сравнял счёт, забив с пенальти. Матч так и завершился — 1:1.

Таким образом, несмотря на потерю очков в матче 38-го тура, «Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко.

«Атлетик» занял восьмое место, заработав 51 очко по итогам чемпионата.