«Наполи» набрал 90 очков в Серии А — 2022/2023. Это рекорд клуба за последние пять лет

Завершился матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» дома уверенно обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0. Таким образом, «партенопейцы» набрали 90 очков в Серии А по итогам сезона-2022/2023. Это рекордный показатель для команды за последние пять лет.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 «Наполи» удалось набрать на одно очко больше (91), однако этот результат не позволил «партенопейцам» стать чемпионами. Неаполитанцы отстали от «Ювентуса» на четыре очка. Тогда командой руководил нынешний тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

Примечательно, что в сезоне-2017/2018 «Наполи» забил столько же голов, сколько и в текущем розыгрыше национального первенства — 77. Однако в этом сезоне команда сумела пропустить на один мяч меньше, чем пять лет назад — 28.

Ранее стало известно, что вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию признали лучшим футболистом Серии А — 2022/2023.