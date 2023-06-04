Станислав Черчесов: добрый Дзюба — это плохой футболист

Бывший главный тренер сборной России и наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Встреча с Дзюбой? Давно не виделись, но часто переписывались. Я его практически после каждого гола и удачного матча поздравлял. Он заслуживает этого. Правильное решение, что он в «Локомотиве». Неслучайно «Локо» сейчас приподнялся в турнирной таблице.

Как так получилось, что после паузы в «Локо» сразу начал забивать? Думаю, что помог тот опыт, который он приобрёл в Турции. Мы знаем, что добрый Дзюба — это плохой футболист.

Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает. Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.