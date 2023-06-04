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Игорь Акинфеев признан лучшим вратарём сезона в РПЛ

Игорь Акинфеев признан лучшим вратарём сезона в РПЛ
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом на церемонии награждения «Герои РПЛ» в номинации «Вратарь сезона».

37-летний Акинфеев провёл 29 матчей в чемпионате России, пропустив в них 27 голов, меньше в РПЛ пропустил только «Зенит» (20). В активе Акинфеева 45 сейвов и один голевой пас. ЦСКА занял итоговое второе место в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Отставание от «Зенита» составило 12 очков.

Ранее Акинфеев получил приз «Ассист сезона» за голевой пас в матче 2-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА дома обыграл «Сочи» со счётом 3:0. Голкипер активно поучаствовал во втором голе своей команды, выполнив передачу через всё поле на Хорхе Карраскаля.

Добавим, что Акинфеев провёл 20-й сезон в РПЛ.

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