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Станислав Черчесов — лучший отечественный тренер за рубежом

Станислав Черчесов — лучший отечественный тренер за рубежом
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Бывший главный тренер сборной России и наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил награду как лучший тренер России за рубежом.

Награду Черчесову вручил Артём Дзюба, которого признали лучшим медийным футболистом Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Под руководством российского специалиста «Ференцварош» в 2022 году стал чемпионом страны и выиграл Кубок Венгрии. Также команда впервые за 47 лет вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

В венгерском клубе Станислав Черчесов работает с декабря 2021 года. К настоящему моменту российский тренер выиграл два чемпионских титула и два кубка Венгрии за время работы в «Ференцвароше».

Прежде Черчесов возглавлял сборную России, которая под его руководством добралась до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

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