Промес: ситуация с Соболевым и Рошей? Давайте вспоминать позитивные вещи, а не негативные

Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о конфликте между своим одноклубником Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей, который произошёл во время матча 28-го тура чемпионата России.

«Ситуация с Соболевым и Рошей? Я не видел этот момент в самой игре. Мне тяжело об этом говорить. Могу только сказать, что Соболев — великолепный нападающий. Достаточно посмотреть на статистику. Давайте вспоминать позитивные вещи, а не негативные», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на 67-й минуте матча 28-го тура судья удалил Соболева и Рошу. Соболев сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления. Позже Роша также был удалён за то, что повторил жест для арбитра.