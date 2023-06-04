Квинси Промес: Хаким Зиеш любит «Спартак»

Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о приезде в Москву своего друга, полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Марокканский хавбек в воскресенье, 4 июня, посетил торжественную церемонию награждения премии «Герои РПЛ».
«Как удалось пригласить Зиеша на премию? Мне не нужно было его приглашать — это мой лучший друг. Было ли ему сложно добираться до России в нынешних условиях? Он сейчас здесь — это не так сложно.
Говорили ли с Зиешем о трансфере в «Спартак»? Нет, мы говорили о других вещах. Но он тоже любит «Спартак». Хаким поддерживает меня», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, Зиеш и Промес были одноклубниками: футболисты выступали за амстердамский «Аякс» в сезоне-2019/2020.
Ранее стало известно, что Зиеш посетит матч Медиалиги.
- 4 июня 2023
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