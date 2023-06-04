Квинси Промес стал лучшим игроком сезона в РПЛ по версии болельщиков

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги – 2022/2023 по версии болельщиков.

Награду Промесу вручил футболист «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш.

«Легко забраться на вершину, но труднее остаться там. Я желаю молодёжи не сдаваться, даже если вас кто‑то критикует. Только так можно добиться чего‑то», — сказал Промес после вручения ему приза.

Нападающий красно-белых в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги забил 20 мячей в 27 играх, став вторым бомбардиром российского чемпионата после Малкома из «Зенита» (23 мяча в 27 играх).

«Спартак» завершил сезон-2022/2023 на третьем месте, набрав 54 очка. Вторым стал московский ЦСКА, первым — «Зенит».