Дуглас Сантос стал лучшим защитником сезона в РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона на церемонии награждения «Герои РПЛ».

За весь сезон-2022/2023 «Зенит» в чемпионате России пропустил 20 голов, меньше всех в турнире. Бразильский защитник принял участие в 28 матчах, отметившись тремя результативными передачами. Сантос перешёл в «Зенит» летом 2019 года.

Добавим, что партнёр Дугласа Сантоса по клубу и соотечественник Малком признан лучшим нападающим и лучшим игроком сезона.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 очков. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.