Капитан «Спартака» Джикия отреагировал на признание Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вручение приза лучшему игроку сезона нападающему «Зенита» Малкому.
«В целом согласен, потому что голосовали все: эксперты, тренеры и болельщики. Но хочется поддержать Квинси Промеса, который провёл качественный сезон: забил очень много важных мячей.
Мы с уважением относимся к премии, которую сегодня организовали. Всё отлично, и все довольны. Хорошее настроение. Сейчас немножечко здесь побудем – и долгожданный отпуск», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, Малком был признан лучшим игроком сезона на церемонии награждения «Герои РПЛ», состоявшейся 4 июня. Лучшим игроком по версии болельщиков стал форвард «Спартака» Квинси Промес, лучшим тренером сезона назвали наставника ЦСКА Владимира Федотова.
- 4 июня 2023
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