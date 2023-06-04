Малком признан лучшим нападающим сезона в РПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоялась торжественная церемония награждения премии «Герои РПЛ». «Нападающим сезона» был признан форвард «Зенита» Малком.

Напомним, Малком также стал лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром чемпионата России. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два – с пенальти.

Кроме того, бразилец стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по количеству нанесённых ударов по воротам соперников.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 очков. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.