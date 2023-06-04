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Южная Корея одолела Нигерию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ

Южная Корея одолела Нигерию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ
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Завершился третий по счёту четвертьфинальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Южной Кореи и Нигерии. Корейцы одолели соперника с минимальным счётом — 1:0.

У обеих команд не получалось забить на протяжении долгого времени — мяч упорно не шёл в ворота. Основное время матча закончилось вничью — 0:0.

Однако корейцы смогли дожать соперника: на 95-й минуте победный мяч на свой счёт записал защитник Сок-Хён Чхои.

На предыдущей стадии Южная Корея была сильнее Эквадора (3:2). В полуфинальном матче корейцы сразятся со сборной Италии, которая в 1/4 финала обыграла Колумбию (3:1). Ещё в одной полуфинальной игре сборная Израиля встретится с победителем пары США — Уругвай.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/4 финала
04 июня 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Южная Корея U20
Окончен
1 : 0
ДВ
Нигерия U20
1:0 Чхои – 95'
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