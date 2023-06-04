Хвича Кварацхелия не совершал результативного действия в 14 матчах подряд

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия довёл свою серию без результативных действий до 14 игр.
Сегодня, 4 июня, в заключительном, 38-м туре Серии А «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» (2:0). Хвича Кварацхелия провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
В последний раз грузинский полузащитник забивал или отдавал голевую передачу ещё 19 марта — в матче с «Торино» (4:0) Хвича реализовал пенальти и сделал результативную передачу.
С учётом выступлений 22-летнего футболиста за сборную Грузии, его серия без голевых действий насчитывает 14 матчей. Без игр за сборную — 13 встреч.
Суммарно в сезоне-2022/2023 Кварацхелия забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 32 матчах за «Наполи» в рамках Серии А. Грузинский полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Италии по итогам сезона.
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