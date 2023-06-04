«Челси» намерен продать Кукурелью. Клуб также рассматривает вариант с арендой футболиста

«Челси» намерен продать защитника Марка Кукурелью. Лондонский клуб также рассматривает вариант с арендой испанского футболиста, сообщает Evening Standard.
В текущем сезоне на счету Кукурельи 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Испанец выступает за «аристократов» на протяжении одного года: 24-летний защитник был куплен у «Брайтона» прошлым летом за € 65 млн. На позиции левого защитника в «Челси» могут играть Бен Чилуэлл, Льюис Холл и Ян Матсен (выступавший в сезоне-2022/2023 за «Бёрнли» на правах аренды).
Контракт Кукурельи с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее Кукурелья попал в список худших игроков сезона английской Премьер-лиги по версии ESPN.
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