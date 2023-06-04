Сёмин оценил выступление «Спартака» в сезоне-2022/2023 как неудовлетворительное
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги выступлению «Спартака» в сезоне-2022/2023.
«Когда «Спартак» не выиграет в сезоне какой-нибудь титул – это уже неудовлетворительное выступление. Мы привыкли, что при Романцеве каждый год или Кубок, или чемпионство команда брала.
Почему команда не показывала весной тот футбол, который демонстрировала осенью? Наверное, что-то «Спартак» упустил в подготовительном этапе, который проходил зимой», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».
Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Второе место занял ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 очков. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.
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