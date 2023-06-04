Гаджиев: для «Спартака» бронза — хороший результат

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался об игре «Спартака» в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023.

«У «Спартака» были перепады, и сложно сказать, с чем это связано. Были ли это просчёты в управлении тренерским штабом, или есть другие объективные причины. Ведь на результат влияет огромное количество факторов. Команда – это сложный, живой организм. Бывает период, когда болезнь не видно. Так и в команде происходит то же самое.

Можно ли утверждать, что все проблемы красно-белых из-за постоянной ротации состава и схемы? Из своего опыта могу сказать… В 2004 году мы выиграли бронзу с «Крыльями Советов». У нас одинаковое количество очков было набрано после игры разными схемами. Мы действовали в два и в три центральных защитника примерно равное количество матчей. Если команда играет по одной схеме, говорят, что тренер не может ничего нового придумать и соперники уже приспособились. А если он будет менять тактику, ему скажут, что он всё время её менял. Но, как говорится, победителей не судят.

В любом случае бронза для «Спартака» — это хороший результат, учитывая, что в прошлом году команда была на десятом месте», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Второе место занял ЦСКА (58 очков), выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.