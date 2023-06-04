Тарханов рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Химок», «Урала» и «Енисея» Александр Тарханов рассказал, что нужно сделать красно-синим, чтобы соперничать с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

«Чалов — хороший нападающий, в прошлых сезонах тоже регулярно забивал. Сейчас у него появилась стабильность. В ЦСКА сейчас в целом хорошая команда, а Фёдор — как бы наконечник этого состава. Что надо сделать ЦСКА, чтобы навязать ещё более серьёзную конкуренцию «Зениту»? Лучше играть (смеётся).

Однозначно. Только так можно обойти. Как улучшить игру? Наверное, сейчас точечно укрепят состав. Щенников вот уходит, нужны защитники. И добавить стабильности», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

В завершившемся сезоне-2022/2023 ЦСКА стал вторым, набрав 58 очков. «Зенит» — первый, у сине-бело-голубых 70 очков в активе и досрочно выигранное чемпионство.