Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Тарханов рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Химок», «Урала» и «Енисея» Александр Тарханов рассказал, что нужно сделать красно-синим, чтобы соперничать с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

«Чалов — хороший нападающий, в прошлых сезонах тоже регулярно забивал. Сейчас у него появилась стабильность. В ЦСКА сейчас в целом хорошая команда, а Фёдор — как бы наконечник этого состава. Что надо сделать ЦСКА, чтобы навязать ещё более серьёзную конкуренцию «Зениту»? Лучше играть (смеётся).

Однозначно. Только так можно обойти. Как улучшить игру? Наверное, сейчас точечно укрепят состав. Щенников вот уходит, нужны защитники. И добавить стабильности», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

В завершившемся сезоне-2022/2023 ЦСКА стал вторым, набрав 58 очков. «Зенит» — первый, у сине-бело-голубых 70 очков в активе и досрочно выигранное чемпионство.

Материалы по теме
Владимир Федотов признан лучшим тренером в РПЛ-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023