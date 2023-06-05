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«Милан» занял четвёртое место в чемпионате Италии. «Ювентус» сыграет в Лиге конференций

Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Италии. «Милан» дома уверенно обыграл «Верону» со счётом 3:1.

В концовке первого тайма счёт в матче открыл форвард «россонери» Оливье Жиру, отличившийся с пенальти на 45+2-й минуте. Однако на 71-й минуте хавбек «Вероны» Марко Фараони восстановил равенство на табло.

«Милан» сумел дожать соперника и заработать три очка в последнем матче сезона: вингер Рафаэл Леау в концовке встречи оформил дубль за семь минут. Матч так и завершился — 3:1 в пользу «россонери».

«Милан» по итогам сезона занял четвёртое место, набрав 70 очков. Команда примет участие в Лиге чемпионов – 2023/2024.

В ещё одной игре 38-го тура «Ювентус» на выезде одолел «Удинезе» благодаря голу Федерико Кьезы на 68-й минуте, отличившегося с передачи Мануэля Локателли.

Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. Напомним, по ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков.