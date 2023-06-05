«Милан» занял четвёртое место в чемпионате Италии. «Ювентус» сыграет в Лиге конференций

Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Италии. «Милан» дома уверенно обыграл «Верону» со счётом 3:1.
В концовке первого тайма счёт в матче открыл форвард «россонери» Оливье Жиру, отличившийся с пенальти на 45+2-й минуте. Однако на 71-й минуте хавбек «Вероны» Марко Фараони восстановил равенство на табло.
«Милан» сумел дожать соперника и заработать три очка в последнем матче сезона: вингер Рафаэл Леау в концовке встречи оформил дубль за семь минут. Матч так и завершился — 3:1 в пользу «россонери».
«Милан» по итогам сезона занял четвёртое место, набрав 70 очков. Команда примет участие в Лиге чемпионов – 2023/2024.
В ещё одной игре 38-го тура «Ювентус» на выезде одолел «Удинезе» благодаря голу Федерико Кьезы на 68-й минуте, отличившегося с передачи Мануэля Локателли.
Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. Напомним, по ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков.
- 5 июня 2023
-
01:54
-
01:43
-
01:39
-
01:17
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:30
-
00:27
-
00:27
-
00:23
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 4 июня 2023
-
23:58
-
23:42
-
23:41
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26