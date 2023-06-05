Квинси Промес — лидер РПЛ-2022/2023 по передачам под удар
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Голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес стал лучшим игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги – 2022/2023 по количеству отданных под удар передач. Об этом сообщает Opta Sports.
Футболист красно-белых сделал 87 таких передач. Он абсолютный лидер по этому показателю среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги. Второе место в рейтинге занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, у него 76 передач под удар. Третий — Дуглас Сантос из «Зенита», отдавший под удар партнёрам 62 паса.
На четвёртой и пятой строчках расположились футболисты «Зенита» и «Краснодара» Малком и Эдуард Сперцян. Они сделали по 60 таких передач.
Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, третье — московский «Спартак».
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