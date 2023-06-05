Гаджиев: «Ростов» прыгнул выше головы в РПЛ

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался о результатах «Ростова» в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023.
«Кто вообще ожидал, что «Ростов» будет на втором месте такое количество времени? А не ожидали, потому что команда молодая. Разве можно сравнивать состав «Ростова» с конкурентами?
Южане выжали из себя всё, и на протяжении длительного времени ребята демонстрировали отменную физическую готовность и самоотдачу. Они большой группой бежали вперёд, играли всё время в динамике. Но не выдержали физически. Однако в любом случае эти ребята приобрели ценный опыт. В следующем сезоне они будут играть получше. А результат в этом чемпионате, безусловно, успешный.
Можно ли сказать, что «Ростов» прыгнул выше головы? Конечно. Но в конце сезона команда немного не выдержала. Если бы там были более опытные ребята, они смогли бы закончить ровнее», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
«Ростов» набрал 53 очка и занял четвёртое место в чемпионате России – 2022/2023.
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