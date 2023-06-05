Гаджиев — о ЦСКА: на протяжении сезона они были более стабильны, а это признак класса

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался о результатах ЦСКА и работе наставника московской команды Владимира Федотова в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023.

«Армейцы оказались понадёжнее, а от этого многое зависит. У них не было таких перепадов, как у конкурентов. Они были более стабильны. А это признак класса.

Я не очень хорошо знаком с Федотовым, но сказал бы, что его успех заключается в работе, хоть это и звучит как каламбур. Но именно работа всё определяет. Это большой профессионал. Я вижу, что у него нет мелочей. Это видно по отдельным игровым эпизодам – аутам, позициям игроков. Мелких ошибок у футболистов ЦСКА было меньше, чем у других. В частности, чем у игроков «Спартака».

С точки зрения управления коллективом Федотов тоже себя показал с хорошей стороны. Его команда дисциплинирована и боевита. Ребята строго выполняют требования тренера. Чтобы это отрепетировать, нужно очень много работать. При этом Федотов не только с ЦСКА и «Сочи» хорошо работал. Вспомните «Оренбург». Там Федотов тоже качественно потрудился», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Второе место занял ЦСКА (58 очков), выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года.