«Барселона» стала чемпионом Испании, не забив ни одного гола с пенальти

«Барселона» выиграла титул в испанской Ла Лиге, так и не реализовав ни единого пенальти за весь сезон. Более того, каталонский клуб не забил ни одного мяча прямым ударом со стандарта: пенальти, штрафные, угловые.

В общей сложности команда Хави забила 70 голов, 65 с игры и пять после розыгрыша стандартных положений.

До «Барселоны» чемпионами Испании без забитых пенальти становились «Атлетик» из Бильбао в сезоне-1930/1931, мадридский «Атлетико» в сезоне-1940/1941 (один промах) и «Валенсия» в сезоне-1941/1942 (два промаха).

Кстати, в XXI веке меньше «Барселоны» (или столько же) за сезон забивали только четыре команды, становившиеся чемпионами Испании: «Валенсия» (51 в сезоне-2001/2002), «Реал» (66 в сезоне-2006/2007 и 70 в сезоне-2019/2020) и «Атлетико» (67 в сезоне 2020/2021).