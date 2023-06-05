«Прощай, бог». Фанаты «Милана» попрощались с Ибрагимовичем трогательным баннером

Болельщики «Милана» перед матчем с «Вероной» вывесили баннер, посвящённый 41-летнему шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.
На баннере написано слово Gobdye: оно сочетает в себе отсылку на goodbye (в переводе с английского — «прощай») и god (в переводе с английского — «бог»). Таким образом, всю фразу можно перевести как «Прощай, бог». Так фанаты решили отдать дань форварду, который должен был покинуть «Милан» после матча с «Вероной».
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
Напомним, по завершении встречи шведу устроили церемонию прощания, на которой форвард объявил о завершении карьеры.
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.
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