«Прощай, бог». Фанаты «Милана» попрощались с Ибрагимовичем трогательным баннером

Болельщики «Милана» перед матчем с «Вероной» вывесили баннер, посвящённый 41-летнему шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

На баннере написано слово Gobdye: оно сочетает в себе отсылку на goodbye (в переводе с английского — «прощай») и god (в переводе с английского — «бог»). Таким образом, всю фразу можно перевести как «Прощай, бог». Так фанаты решили отдать дань форварду, который должен был покинуть «Милан» после матча с «Вероной».

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Напомним, по завершении встречи шведу устроили церемонию прощания, на которой форвард объявил о завершении карьеры.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.