Левандовски, который был недоволен обращением для фанатов из РФ, сделал фото с Медведевым

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал фото с российским теннисистом Даниилом Медведевым на этапе гонки Формулы 1.
Ранее польский нападающий был недоволен роликом от «Барселоны», в котором Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили с завоеванием чемпионского титула российских болельщиков.
Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 33 гола и восемь результативных передач.
Напомним, ранее Медведев сенсационно вылетел из первого круга «Ролан Гаррос», проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду.
Месси и Левандовски обсудили «Барселону»:
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