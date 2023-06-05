Эден Азар думает о завершении карьеры — Фабрицио Романо

Полузащитник «Реала» Эден Азар может завершить карьеру после ухода из команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бельгийский футболист подумывает над тем, чтобы завершить игровую карьеру, если не найдёт достойного варианта для продолжения карьеры.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За этот сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/22), обладателем Кубка страны-2022/23 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/20, 2021/22). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов-2021/22.