Главный тренер «Милана» прокомментировал решение Златана Ибрагимовича завершить карьеру

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о решении нападающего команды Златана Ибрагимовича завершить карьеру.

«Он так сильно помог как на поле, так и за его пределами. Для меня он был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог столь молодой команде, как наша, многое понять.

Он помогал и на поле. Проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определённому типу окружения», — приводит слова Пиоли Calciomercato.

После матча с «Вероной» Златану устроили церемонию прощания. Сначала на экране «Сан-Сиро» появилось видео с памятными моментами игры шведа за «Милан», а после футболисты и персонал устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями всех футболистов клуба.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.

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