Определились все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира

Стали известны все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине. Напомним, в последнем четвертьфинальном матче турнира национальная команда США со счётом 0:2 уступила сборной Уругвая.

В полуфинале турнира сыграют:

8 июня 20:30 мск — Уругвай — Израиль

9 июня – 00:00 мск — Италия — Южная Корея

Матч за третье место состоится 11 июня и начнётся в 20:30 мск.

Финальный матч молодёжного чемпионата мира состоится 11 июня, начало – 00:00 мск. Действующим чемпионом турнира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году, победив в финале сборную Южной Кореи. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.