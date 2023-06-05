Определились все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира
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Стали известны все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине. Напомним, в последнем четвертьфинальном матче турнира национальная команда США со счётом 0:2 уступила сборной Уругвая.
В полуфинале турнира сыграют:
8 июня 20:30 мск — Уругвай — Израиль
9 июня – 00:00 мск — Италия — Южная Корея
Матч за третье место состоится 11 июня и начнётся в 20:30 мск.
Финальный матч молодёжного чемпионата мира состоится 11 июня, начало – 00:00 мск. Действующим чемпионом турнира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году, победив в финале сборную Южной Кореи. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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