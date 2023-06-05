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Ибрагимович резко ответил болельщикам «Вероны» на свист во время прощальной церемонии

Ибрагимович резко ответил болельщикам «Вероны» на свист во время прощальной церемонии
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил болельщикам «Вероны» на свист в его сторону во время прощальной церемонии.

«Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне – вы увидели меня», — сказал Ибрагимович.

Напомним, контракт шведского форварда с «Миланом» официально заканчивается в июле. Ранее стало известно, что соглашение не будет продлено. После матча с «Вероной», завершившегося победой «Милана» со счётом 3:1, Ибрагимовичу устроили прощальную церемонию.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.

За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, Ибрагимович успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу. Швед выигрывал чемпионаты Нидерландов (дважды), Италии (пять раз), Испании (один раз) и Франции (четырежды), а также Кубок и Суперкубок Нидерландов (один раз), Франции (дважды — Кубок, трижды — Суперкубок), Суперкубок Италии (трижды), Испании (дважды) и Англии (один раз). Кроме того, на счету Златана победы в Кубке Футбольной лиги Англии и Франции (трижды). В сезоне-2016/2017 швед выиграл единственный еврокубок — Лигу Европы.

В октябре 2023 года Ибрагимовичу исполнится 42 года.

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