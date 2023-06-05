Илья Самошников намекнул на переход в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Илья Самошников ответил на вопрос о своём будущем.
«С «Родиной» не играл из-за небольшого ушиба в последней игре, тренерский штаб поберёг. Всё хорошо.
Принял ли решение по поводу будущего? Для себя — да, принял. Все и все узнают в ближайшее время. «Локомотив»? Возможно.
«Рубин» делал мне предложение. Но у меня всё было уже решено. Как вижу своё будущее? Играть в РПЛ, прогрессировать.
Остался в «Рубине» после вылета, потому что я тоже был причастен к нему. Я был в той команде, которая вылетала и хотел помочь ей вернуться.
Я был в Первой лиге ещё когда играл в Ярославле и в «Торпедо». Ничего нового не увидел. Здесь всегда был контактный футбол, много борьбы — может быть, чуть больше борьбы, чем футбола. Это бойцовская, жёсткая и конкурентная лига», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».
В матче последнего, 34-го, тура ФНЛ «Рубин» сыграл вничью с «Родиной» (0:0) — казанцы финишировали в турнире первыми. В текущем сезоне 25-летний Самошников провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
- 5 июня 2023
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