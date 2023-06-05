Кирьяков: важно, чтобы «Зенит» дал добро на изменения в РПЛ, от него многое зависит

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков рассказал, стал ли чемпионат России интереснее, и какие изменения необходимы Премьер-Лиге.

«Если я скажу, что чемпионат России стал интереснее все надо мной посмеются. Понятно, что отсутствие команд в еврокубках убивает интригу. Все следят только за чемпионской борьбой, но в последние годы в РПЛ есть явный фаворит. Пока тяжело с ним бороться и составлять конкуренцию. Есть еще интрига внизу турнирной таблицы. В концовке чемпионата появляются много проходных игр, их даже смотреть неинтересно. Из-за этого падает уровень чемпионата. Футболисты по-другому настраиваются на такие матчи. Это проблема для нашего футбола, но надо что-то делать.

Перейти на систему плей-офф? Это один из вариантов. Переходить на такую систему и приравнять все к хоккею — тоже неправильно. Надо думать, как разыгрывать концовку чемпионата, особенно сейчас, когда «Зенит» явный фаворит. Например, можно разыгрывать суперфинал между первым и вторым местом. Есть над чем подумать. Нужно, чтобы в чемпионате России был ажиотаж, интерес. Думаю, на таких играх, как в плей-офф будут ходить болельщики. Заполняемость будет стопроцентная. К примеру, финал «Спартак» — «Зенит» будет нечто. Такое решение нужно принимать совместно с клубами, чтобы «Зенит» дал добро на реформы. От него очень многое зависит. Все остальные будут за, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 чемпионом России стал «Зенит» за 4 тура до конца чемпионата. Для петербуржцев это уже пятое чемпионство подряд.