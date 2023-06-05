«Сетовать на переезды — удел слабых». Глебов — после поражения «Ростова» в матче с ЦСКА

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от московского ЦСКА в 30-м туре РПЛ.
«Не проснулись, не вошли в игру. ЦСКА начал лучше. К сожалению, в первые 20 минут мы пропустили 2 гола, потом ещё. Тяжело после этого вернуться в игру.
Сетовать на переезды — удел слабых. Может быть, не хватило скамейки, более опытных футболистов», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, 3 июня завершился матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА дома разгромил «Ростов» со счётом 4:1. Московская команда благодаря этой победе заняла второе место. Таким образом, армейцы впервые за пять лет завоевали медали национального первенства. «Ростов» остался на четвёртой строчке с 53 очками.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.
- 5 июня 2023
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