Карло Анчелотти рассказал, чего не хватило «Реалу» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, чего не хватило команде в нынешнем сезоне.
«Нам не хватало конкурентоспособности в лиге. У нас был более сильный состав, чем в прошлом сезоне, но нам не хватало стабильности. Это был очень сложный сезон: Суперкубок Испании в январе, Клубный чемпионат мира. В феврале борьба за чемпионство. Все это стоило нам очков в лиге. Сезон был хорошим, и я убеждён, что следующий год будет лучше. Теперь мы вернёмся 10 июля с ещё большей мотивацией, энтузиазмом и желанием», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
По итогам сезона чемпионата Испании «Реал» занял второе место. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».
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