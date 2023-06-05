Эрик тен Хаг: возможно, «МЮ» – единственная команда мира, способная дать «Сити» отпор

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает свою команду сложнейшим соперником для «Манчестер Сити».

«Мы навязали хорошую борьбу, действовали очень организованно. Нас было сложно обыграть, мы оставляли мало свободного пространства лучшей команде мира на данный момент.

После быстрого гола в наши ворота мы отыгрались и являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор «Манчестер Сити». После раннего гола становится сложно, но в очередной раз можно было увидеть наш менталитет, наш характер. Мы сохраняли спокойствие.

Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю. Но этот шаг будет нашим следующим. Я не думаю, что нас можно критиковать, мы провели отличный матч, а сезон получился великолепным», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: