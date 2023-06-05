Сборная России опубликовала фото Ибрагимовича с Игнашевичем после завершения карьеры шведа

В сборной России по футболу отреагировала на завершение карьеры шведского нападающего Златана Ибрагимовича, опубликовав его фото в борьбе с российским защитником Сергеем Игнашевичем.

«Златан! Великий футболист, отличная карьера», — написано в телеграм-канале сборной России.

Последним местом карьеры Ибрагимовича был «Милан». Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне на счету форварда 4 матча в чемпионате Италии, в которых забил 1 гол.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провёл 122 матча, в которых записал в свой актив 62 гола.