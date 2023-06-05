Криштиану Роналду не исключил возможности своего участия на ЧМ-2026

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключает, что может принять участие на чемпионате мира — 2026.
«Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Роналду The Straits Times.
Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.
«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны. «МЮ» же выиграл Кубок английской лиги и финишировал третьим в АПЛ.
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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