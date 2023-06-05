Николаев: если брать истории про уголовное дело, конечно, Промесу непросто психологически

Бывший футболист Андрей Николаев высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.
«Промес не забил два пенальти в последних трёх турах? Если брать параллельные истории про уголовное дело, то ему, конечно, непросто в этом плане психологически. Плюс у «Спартака» концовка завалена, и всё вкупе к такому приводит. Но больше всего удивляет, что Квинси заявляет, что ему не нравится гегемония «Зенита», что надо с этим что-то делать. Но каким образом он собирается это делать – непонятно. Абаскаль хорошо начал свою работу в России, но если задержится здесь, то, как говорится, «со скрипом», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата России Промес принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 7 результативных передач.
- 5 июня 2023
-
04:56
-
04:35
-
04:20
-
04:18
-
04:13
-
04:05
-
03:56
-
03:55
-
03:47
-
03:39
-
03:36
-
03:33
-
02:56
-
02:44
-
02:35
-
02:34
-
02:30
-
02:11
-
01:54
-
01:43
-
01:39
-
01:17
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:30
-
00:27
-
00:27
-
00:23
-
00:14
-
00:10