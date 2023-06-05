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Николаев: если брать истории про уголовное дело, конечно, Промесу непросто психологически

Николаев: если брать истории про уголовное дело, конечно, Промесу непросто психологически
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Бывший футболист Андрей Николаев высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес не забил два пенальти в последних трёх турах? Если брать параллельные истории про уголовное дело, то ему, конечно, непросто в этом плане психологически. Плюс у «Спартака» концовка завалена, и всё вкупе к такому приводит. Но больше всего удивляет, что Квинси заявляет, что ему не нравится гегемония «Зенита», что надо с этим что-то делать. Но каким образом он собирается это делать – непонятно. Абаскаль хорошо начал свою работу в России, но если задержится здесь, то, как говорится, «со скрипом», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 7 результативных передач.

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