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Сергей Шавло: «Спартак» сделал большой шаг по сравнению с прошлым сезоном

Сергей Шавло: «Спартак» сделал большой шаг по сравнению с прошлым сезоном
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подвёл итоги сезона для московского клуба.

«Третье место для «Спартака» — это не место. Красно-белые всегда стремятся быть выше, но если брать прошлый сезон, то сделан большой шаг вперёд. С другой стороны, «Спартак» вылетел из Кубка России. Первую половину провели хорошо, играли отлично, забивали много. Неизвестно, почему во второй части чемпионата всё обрушилось. Игры у «Спартака» не было, она появлялась отрезками. Общего плана не было. К сожалению, вторую половину сезона нельзя назвать положительной. Последняя игра это доказала. «Спартак» не может забить. В команде в основном забивают два игрока — Соболев и Промес. Остальные никак не могут забить. Если так и продолжится, то команда не сможет ни на что рассчитывать.

Над чем работать? В основном оборона. В матче с «Крыльями» оборонялись пять человек, но они дают зайти игроку в штрафную площадь. Это большая проблема. Если бы не Максименко, то могло бы залететь ещё пару мячей. Моменты, которые есть у «Спартака», не реализуются. Надо работать над дисциплиной. Не может такого быть, чтобы в новом сезоне игроки были дисквалифицированы. Это касается Соболева и Джикии. Они должны понимать, за какую команду играют. Выходя на поле, они должны по-спортивному отвечать, а не в драке. Бывают эмоции, но надо понимать, что после них будет», — приводит слова Сергея Шавло «РБ Спорт».

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