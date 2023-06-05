Погостнов: сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство в РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал, чего стоит ожидать от железнодорожников в следующем сезоне.
«Локомотив» летом проведёт полноценные сборы, на которых проделаем хорошую работу. В следующем сезоне мы будем выходить и всех побеждать, как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ», — приводит слова Погостнова Metaratings.
«Локомотив» занял итоговое восьмое место в таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 матчах. Отметим, что после зимней паузы железнодорожники выиграли десять из 13 матчей РПЛ, допустив всего одно поражение и набрав 32 очка. Это лучший показатель в Премьер-Лиге за этот период. Первую часть сезона железнодорожники завершили на 14-м месте.
- 5 июня 2023
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:10
-
07:55
-
07:46
-
07:42
-
07:34
-
06:49
-
06:25
-
06:20
-
06:16
-
06:02
-
05:47
-
05:35
-
05:30
-
05:19
-
04:56
-
04:35
-
04:20
-
04:18
-
04:13
-
04:05
-
03:56
-
03:55