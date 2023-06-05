Погостнов: сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство в РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал, чего стоит ожидать от железнодорожников в следующем сезоне.

«Локомотив» летом проведёт полноценные сборы, на которых проделаем хорошую работу. В следующем сезоне мы будем выходить и всех побеждать, как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ», — приводит слова Погостнова Metaratings.

«Локомотив» занял итоговое восьмое место в таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 матчах. Отметим, что после зимней паузы железнодорожники выиграли десять из 13 матчей РПЛ, допустив всего одно поражение и набрав 32 очка. Это лучший показатель в Премьер-Лиге за этот период. Первую часть сезона железнодорожники завершили на 14-м месте.