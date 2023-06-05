Колыванов – о вылете «Уфы»: всегда всё упирается в финансы

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о вылете клуба.

«Команда в прошлом году вылетела из Премьер-Лиги и за год скатилась до ФНЛ-2. Проиграли в важнейшем матче против «Кубани». Столько лет команда выступала в Премьер-Лиге, но всегда всё упирается в финансы. Проблемы с финансированием, и футболистов недобрали. Обидно, столько работы было проделано на протяжении последних десяти даже более лет, с 2012-го, когда я ещё работал в команде.

Наверное, руководство Башкирии сейчас встретится, обсудит планы, как будут развиваться дальше, нужно это, не нужно. Ситуация горестная. Прекрасные болельщики, симпатичный стадион сделан, но что-то пошло не так», – приводит славова Колыванова Metaratings.