Аслан Дудиев рассказал, как «Балтика» узнала о выходе в РПЛ

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, как клуб узнал о выходе в Российскую Премьер-Лигу.

«У нас закончилась тренировка. И сразу после неё собрались с ребятами. К тому моменту «Алания» уже играла второй тайм. Спасибо «Акрону» и нашему бывшему тренеру Евгению Калешину. Обстоятельства сложились так, что в моменте именно благодаря их результату мы вышли в РПЛ.

Эмоции? Эйфория. Я четыре года в Калининграде, и всё это время «Балтика» ставила задачу повышения в классе. Но никак не получалось. И вот наконец-то это случилось. Конечно, все были рады. Если учесть, какой шикарный город, стадион, как важен этот результат для болельщиков – можно точно сказать, что выход в РПЛ особенное событие.

В любом случае это наш сезон. И главную задачу мы выполнили. Конечно, хотелось бы завоевать золотые медали и выйти в РПЛ с первого места. Мы шли 30 туров без поражений. Какого-то корпоратива у нас не было. Ни до «Рубина», ни после. Сейчас важно завершить сезон. А после как следует отпразднуем», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.