Стали известны подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

Мадридский «Реал» не собирается вступать в торги по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Хосе Феликс Диас в своём «твиттере».
По сведениям источника, мадридцы не отказываются от перехода француза, но единственный способ, как может это произойти – подписание предварительного контракта зимой 2024-го о присоединении к команде на правах свободного агента.
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.
Напомним, завершив сезон с 29 голами в активе, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе победил в споре лучших бомбардиров французской Лиги 1 и сделал это в пятый раз подряд. Французский форвард, забивший второй мяч в матче заключительного тура сезона с «Клермоном» (2:3), на два гола опередил лидера «Лиона» Александра Ляказетта (27).
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