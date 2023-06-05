«Нужна холодная голова». Аурелио Де Лаурентис — о поисках главного тренера для «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос о поисках нового главного тренера после ухода Лучано Спаллетти.

«На это нужно время. Холодные головы и терпение. Давайте сейчас наслаждаться празднованием. У нас будет целый июнь, чтобы отдохнуть, вооружиться снова и столкнуться с проблемой, которую мы уже решали много раз. Потому что мы единственная команда в Европе, которая в течение 14 лет успешно справлялась с этим», — приводит слова Де Лаурентиса TMW Radio.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что главный тренер Лучано Спаллетти покинет команду по окончанию сезона, что и произошло.

«Наполи» под руководством 64-летнего наставника завоевал скудетто впервые за 33 года. В текущем сезоне команда также сумела дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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