Николаев: у «Зенита» без бразильцев начала проскакивать мысль и идея — это вселяет надежду

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от заключительного матча сезона с «Факелом», в котором чемпион России одержал минимальную победу со счётом 1:0.
«Праздника футбола от «Зенита» в последнем туре не получилось, но команду лишили всех бразильцев, отпустили домой. Хотя тут, как говорится, дело хозяйское — победили и так. И меня порадовало то, что в первых после чемпионства играх этот «сборный» состав вообще никак не смотрелся, а с «Факелом» уже начала проскакивать какая-то мысль, идеи, комбинации, что-то получалось. И это показало, что если бразильцев не будет вообще, то те игроки, что остаются, могут быть хорошей командой. Это вселяет надежду.
«Факел»? Они показали более-менее приемлемый, на что-то претендующий футбол только первые 15 минут. А потом команда как-то потерялась, чего я от неё не ожидал на самом деле. Я думал, Евсеев зарядит их по полной. Может, держали в уме стыковые матчи, которые наверняка спокойно выиграют и останутся в РПЛ. Уровень с «Енисеем» несопоставим, в двух играх они спокойно их переиграют», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».
- 5 июня 2023
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