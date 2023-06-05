Ибрагимович завершил карьеру, Федотов — лучший тренер РПЛ. Главное к утру

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры, наставник ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером сезона в Российской Премьер-Лиге, подробности возможного трансфера французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Пришло время попрощаться с футболом». Ибрагимович объявил о завершении карьеры.
2. Владимир Федотов признан лучшим тренером в РПЛ-2022/2023.
3. Стали известны подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал».
4. «Майами» сравнял счёт в серии с «Денвером», у Йокича и Маррея — дабл-даблы.
5. Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет подписать Месси в ближайшие дни.
6. Килиан Мбаппе: ничего не ожидаю от «ПСЖ» в следующем сезоне.
7. Левандовски, который был недоволен обращением для фанатов из РФ, сделал фото с Медведевым.
8. «Сельта» переиграла дома «Барселону» и спаслась от вылета в Сегунду.
9. Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев Слоан Стивенс.
10. Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ.
- 5 июня 2023
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