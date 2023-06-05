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Илья Абаев назвал позицию, которую стоит усилить «Локомотиву»

Илья Абаев назвал позицию, которую стоит усилить «Локомотиву»
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Бывший голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев подвёл итоги сезона для команды.

«Старт сезона для «Локомотива» был провальным. Но со сменой тренера произошли положительные изменения в игре. Рад, что команда так хорошо финишировала, всего одно поражение весной. Есть все предпосылки к тому, что следующий сезон будет удачным.

Думаю, вклад Дзюбы в результаты команды – большой. Но без главного тренера успеха невозможно добиться. У Галактионова есть опыт работы в молодёжной сборной, поэтому он хорошо сработался с Глушенковым, Пиняевым и другими ребятами. Приход Лантратова тоже стал успешным шагом. Его игра сыграла важную роль в успехах команды.

Если трансферная кампания у «Локо» будет удачная, то есть шансы побороться за призовые места. Прежде всего усилиться надо в защите», – приводит слова Абаева Metaratings.

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