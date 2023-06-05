Илья Абаев назвал позицию, которую стоит усилить «Локомотиву»

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев подвёл итоги сезона для команды.

«Старт сезона для «Локомотива» был провальным. Но со сменой тренера произошли положительные изменения в игре. Рад, что команда так хорошо финишировала, всего одно поражение весной. Есть все предпосылки к тому, что следующий сезон будет удачным.

Думаю, вклад Дзюбы в результаты команды – большой. Но без главного тренера успеха невозможно добиться. У Галактионова есть опыт работы в молодёжной сборной, поэтому он хорошо сработался с Глушенковым, Пиняевым и другими ребятами. Приход Лантратова тоже стал успешным шагом. Его игра сыграла важную роль в успехах команды.

Если трансферная кампания у «Локо» будет удачная, то есть шансы побороться за призовые места. Прежде всего усилиться надо в защите», – приводит слова Абаева Metaratings.